Ein Baum ist am Mittwoch in der Kärntner Bezirksstadt Feldkirchen unter der massiven Schneelast umgestürzt und hat einen vorbeifahrenden Pkw getroffen. Laut Polizei wurde der 37-jährige Lenker bei dem Unfall nicht verletzt, am Auto entstand aber erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr rückte an und räumte die Unfallstelle.