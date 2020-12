Schnee - "Down-Wash" von Osttiroler Hauptstromleitung geplant

Mit Bundesheer-Hubschrauber - Jägerbataillon hilft bei Straßenräumung

Aufgrund der prognostizierten Wetterbesserung ab Mittwochnachmittag sollen in Osttirol auch wieder vermehrt Hubschrauberflüge möglich sein. Als Erstes stehe dabei der sogenannte Down-Wash der Hauptstromleitung von Matrei über Lienz nach Sillian an, teilte das Land am Mittwoch mit. Sobald Flugwetter herrsche, werde ein Bundesheer-Hubschrauber diese Arbeit übernehmen.

"Für uns ist jetzt am Wichtigsten, so schnell wie möglich die 110-kV-Leitung von Matrei in Osttirol über Lienz nach Sillian von der Schneelast zu befreien, um einen Schneebruch zu verhindern", erklärte Bezirkshauptfrau Olga Reisner. Bei der Landeswarnzentrale seien bis Mittwochvormittag 40 Hubschrauberflüge für diverse Unterstützungsleistungen angefordert worden. Davon seien wetterbedingt noch 13 Flüge ausständig.

Das Jägerbataillon 24 des Bundesheeres unterstützte zudem mit Lawinenaufklärung die Schneeräumung auf der Gailtalstraße (B111), um wieder eine Verbindung zwischen Osttirol und Kärnten auf dem Verkehrsweg herzustellen. "Die Räumarbeiten zwischen Obertilliach und der Kärntner Landesgrenze sind mit starker Unterstützung des Landes Kärnten und des Jägerbataillons 24 am Laufen. Das Bundesheer stellt hier Einsatzkräfte zur Lawinenabklärung", so Reisner.

Die Bezirkshauptfrau und Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) bedankten sich bei den Mitgliedern der Lawinenkommissionen, die "rund um die Uhr im Dauereinsatz" seien. Nach wie vor kam es im Bezirk Lienz zu wetterbedingten Schulschließungen, über die die jeweiligen Schulleiter entscheiden.