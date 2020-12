Schnee - Erkundungsflüge mit mehreren Hubschraubern in ganz Tirol

Wetterlage in Osttirol etwas beruhigt - In 19 Gemeinden noch Probleme mit Stromversorgung

Nach den heftigen Schneefällen in Osttirol und Teilen Nordtirols am Wochenende hat sich die Wetterlage am Montag etwas beruhigt. Vier Hubschrauber waren in Osttirol auf Erkundungsflügen für Lawinenkommissionen, Gemeinde-Einsatzleitungen, die Landesgeologie und die Tinetz im Einsatz. In Nordtirol führte ein Bundesheerhubschrauber Erkundungsflüge für die Lawinenkommissionen und den Lawinenwarndienst durch.

"Der Landeshubschrauber ist für Krankentransporte von Dialysepatientinnen und -patienten ins Bezirkskrankenhaus Lienz, Erkundungsflüge für Lawinenkommissionen und Leitungsbefliegungen für die Tinetz unterwegs. Zwei private Hubschrauber sind ebenfalls für Lawinenkommissionen und die Tinetz im Einsatz. Ein Bundesheerhubschrauber wird noch von Klagenfurt nach Lienz verlegt", erklärte die Lienzer Bezirkshauptfrau Olga Reisner.

Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) versuche derzeit gemeinsam mit dem Leiter des Lawinenwarndienstes Tirol, Rudi Mair, nach Osttirol zu gelangen, um sich mit der Bezirkseinsatzleitung abzustimmen und einen Lokalaugenschein durchzuführen, teilte das Land mit. Landesgeologe Roman Außerlechner war bei der gesperrten Brenner Straße (B182), um die Lage nach mehreren Hangrutschungen neu zu beurteilten und über das weitere Vorgehen zu beraten.

In 16 Tiroler Gemeinden gab es am Montagvormittag laut der Homepage der Tinetz nach wie vor Probleme mit der Stromversorgung. Am stärksten betroffen war Osttirol, aber auch die Gemeinden Nauders, Umhausen, Stams und St. Sigmund im Sellrain in Nordtirol.