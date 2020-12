Mehr als eine Woche nach den starken Schneefällen in Kärnten ist am Mittwoch die Gailtal Straße (B111) im Gemeindegebiet von Lesachtal erneut gesperrt worden. Wie die Bezirkshauptmannschaft Hermagor in einer Aussendung mitteilte, ging eine Lawine ab. Die Straße kann aus Richtung Kötschach-Mauthen nur bis zur Ortschaft Wiesen, von Osttirol aus nur bis Maria Luggau befahren werden.