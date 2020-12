Schnee hielt Behörden und Einsatzkräfte in Kärnten auf Trab

Rund 2.500 Haushalte ohne Strom - Lawinenkommissionen führen Erkundungsflüge durch - Bundesheersoldaten unterstützen Straßenmeisterei - BILD VIDEO

Starker Schneefall hat am Wochenende Einsatzkräfte und Behörden in Kärnten auf Trab gehalten. Allein seit Sonntag rückten die Feuerwehren im Bundesland zu mehr als 300 Einsätzen aus. Einige Bergstraßen waren am Montag immer noch gesperrt, 2.500 Haushalte mussten zeitweise ohne Strom auskommen. Im Mölltal (Bezirk Spittal an der Drau) wurden mehrere Häuser evakuiert, dort kam es immer wieder zu Lawinen- und Murenabgängen sowie Überflutungen.

Schon am Dienstag und Mittwoch soll das nächste Italien-Tief in Oberkärnten und Osttirol wieder Schneefall und Regen bringen, weshalb am Montag der Landeskrisenstab tagte. Im Lesachtal, das noch immer von der Außenwelt abgeschnitten war, wurde in Zusammenarbeit mit der Bezirkshauptmannschaft Hermagor über den Feuerwehranalogfunk und die Polizei eine Kommunikation für Notfälle eingerichtet.

Die Lawinenkommissionen führte Erkundungsflüge durch - vom Hubschrauberstützpunkt Klagenfurt aus stand vom Bundesheer eine Alouette III im Einsatz, ein Black Hawk-Hubschrauber war zu Mittag im Anflug auf Kärnten. Zusätzlich standen zwei Hubschrauber des Innenministeriums bereit. 100 Bundesheersoldaten, die Pioniere aus Villach und das Jägerbataillon 26 aus Spittal an der Drau, waren in Bereitschaft. Zwölf Angehörige des Jägerbataillon 26 unterstützten die Straßenmeisterei Winklern im Mölltal.

Im Großeinsatz standen am Wochenende 420 Mitarbeiter der Landesstraßenmeistereien. Mitarbeiter und Geräte wurden aus dem Unterkärntner Raum nach Oberkärnten geschickt. Viel zu tun hatten auch die Monteure der KNG-Kärnten Netz. Vor allem im Mölltal sowie im Lesachtal galt es, Störungen zu beheben. Erschwert wurde das durch die vielerorts herrschende Lawinengefahr.