Schnee in Italien - Schulen im Süden geschlossen

Vier Erdrutsche auf Insel Ischia

Starke Niederschläge und Unwetter sorgen in Italien für Probleme. In Süditalien gab es am Samstag heftige Schneefälle, in einigen Städten, wie Potenza, und in der apulischen Provinz Foggia sind die Schulen geschlossen worden, berichteten italienische Medien. Auch in mehreren toskanischen Gemeinden blieben die Bildungseinrichtungen zu. Nach heftigen Regenfällen wurden auf der Insel Ischia vier Erdrutsche in 48 Stunden gemeldet.

Unwettergefahr bestand laut italienischen Meteorologen in neun der 20 italienischen Regionen. Der Zivilschutz warnte vor Erdrutschen und starken Winden. Die Temperaturen brachen in ganz Italien um zehn Grade ein. In Turin schneite es am Samstagvormittag. Klirrende Kälte herrschte in den Dolomiten-Ortschaften. In Cortina, wo derzeit die Ski-Weltmeisterschaft im Gange ist, wurden Temperaturen um minus 15 Grad gemeldet, zudem bestand hohe Lawinengefahr.