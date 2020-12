Schnee - Lawine beschädigte vier Häuser in Osttirol

Gemeindestraße gesperrt - Keine Verletzten

Eine Lawine hat am Donnerstagabend in Matrei in Osttirol im Ortsteil Auerfeld vier Häuser beschädigt. Wie die Polizei berichtete, hatte sich die Gleitschneelawine auf einer Wiese unterhalb der Zedlacher Straße gelöst. Die Bewohner der vier Häuser wurden von den Mitgliedern der Lawinenkommission angewiesen, in der Nacht in ihren Häusern zu bleiben. Verletzt wurde niemand.

Das Schadensausmaß stand vorerst noch nicht fest. Im Bereich des Lawinenabgangs wurde die Gemeindestraße gesperrt. Im Einsatz waren zehn Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, fünf Bauhofmitarbeiter und die Mitglieder der Lawinenkommission.