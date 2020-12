Schnee - Lawinenabgang in Osttirol, Häuser beschädigt

Niemand verletzt

In Osttirol ist es am Sonntag in Folge der extremen Niederschläge zu einem weiteren Lawinenabgang gekommen. Durch den starken Regen löste sich in der Früh am Heidenberger Feld in Nussdorf-Debant unterhalb der Waldgrenze eine Nassschneelawine. Das Schneebrett erstreckte sich über das Feld und kam direkt hinten den dortigen Häusern zum Stillstand. Durch den Wassereintritt wurden zwei Häuser beschädigt.

Verletzt wurde niemand. Die Bewohner der im Gefahrenbereich befindlichen Häuser wurden evakuiert.