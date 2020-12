Schnee - Lawinengefahr für Osttirol soll weiter zurückgehen

Für Wochenende Normalisierung erwartet

Nach den heftigen Schneefällen hat sich die Lage in Osttirol am Donnerstag weitestgehend entspannt. Für das Wochenende wurde eine Normalisierung der Lawinensituation erwartet. Für Freitag werden die Experten des Lawinenwarndienstes die Gefahrenstufe "3", also erhebliche Gefahr, ausgeben, teilte das Land in einer Aussendung mit.

"Für morgen, Freitag, erwarten wir sonniges Winterwetter in ganz Tirol. Samstag und Sonntag ziehen mehrere kleine Störungen durch, die aber keinen Schnee in Osttirol und nur wenig Schnee in Nordtirol bringen sollen", erklärte Rudi Mair, Leiter des Lawinenwarndienstes. Die Tendenz eines weiteren Rückgangs der Lawinengefahr soll auch über das Wochenende hinaus anhalten, so Mair.

Dennoch wurde gewarnt, dass sich gerade bei Stufe "3" die meisten Lawinenunglücke mit Skitourengehern und Wintersportlern ereignen. Deshalb sei eine eingehende Planung und Information vor jeder Tour unerlässlich.