Nordtirol vorerst großteils behoben

In Tirol waren am frühen Sonntagnachmittag noch rund 2.600 Haushalte ohne Strom, sagte Tinetz-Sprecher Christian Ammer der APA. Die Störungen in Nordtirol seien vorerst großteils behoben, nicht so jedoch in Osttirol. Dort seien nach wie vor etwa Inner- und Außervillgraten, das Defereggental sowie das Tauerntal betroffen. Dort würden die Einsatzkräfte derzeit nicht oder nur sehr schwer zu den Störstellen gelangen.