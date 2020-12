Schnee - Noch 3.200 Haushalte in Kärnten ohne Strom

Lawinengefahr in Oberkärntner Bergen weiter groß

Nach den heftigen Schneefällen der vergangenen Tage waren am Donnerstag in Kärnten die Aufräumarbeiten weiter im Gange. Über Nacht kamen beim Stromnetz wieder neue Störungen hinzu. Am Donnerstagvormittag waren rund 3.200 Haushalte ohne Strom, betroffen waren vor allem das obere Drautal und der Bezirk Feldkirchen bis hinein in den Bezirk St. Veit an der Glan, hieß es bei der Kelag auf APA-Anfrage. 180 Kärnten-Netz-Monteure waren im Einsatz.

Die Lawinengefahr in den Oberkärntner Bergen oberhalb von 1.600 Metern Seehöhe wurde von den Experten weiterhin als groß eingestuft. Das ist Stufe vier der fünfteiligen Skala. Mit spontanen Lawinenabgängen, die auch exponierte Verkehrswege treffen können, war zu rechnen. Entsprechend gab es weiterhin Straßensperren wegen Lawinengefahr bzw. der Gefahr umstürzender Bäume. Bei der Landesalarm- und Warnzentrale hieß es, dass aktuell noch rund 15 Feuerwehreinsätze im Gange waren.