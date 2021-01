Schnee - Osttirol bekommt 1,5 Mio. Euro für Schneeräumung vom Land

Gemeinden entstehen erhebliche Mehrkosten durch Räumung

Seit Anfang Dezember sind in Osttirol Rekordniederschläge niedergegangen. Durch die Schneemassen entstanden den Gemeinden teils erhebliche Mehrkosten bei der Schneeräumung. Deshalb greift das Land den betroffenen Gemeinden nun unter die Arme und stellt eineinhalb Millionen Euro für die Schneeräumung zur Verfügung, teilte das Land am Montag in einer Aussendung mit.

Die Mittel sollen noch im ersten Quartal 2021 nach einem entsprechenden Verteilungsschlüssel hinsichtlich der Finanzkraft den jeweiligen Gemeinden ausbezahlt werden, hieß es von Landeshauptmann Günther Platter und Gemeindelandesrat Johannes Tratter (beide ÖVP). "Wir unterstützen aus dem Landeshaushalt mit frischem Geld. Der Gemeindeausgleichsfonds wird nicht zusätzlich belastet. Die Abwicklung erfolgt rasch und unbürokratisch", versicherte Platter.