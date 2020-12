Schnee: Osttiroler Gebiete bleiben Sonntag voraussichtlich ohne Strom

Laut Tinetz Innervillgraten, Außervillgraten, Tauerntal und Kalsertal betroffen

In Tirol - und dabei vor allem in Osttirol - waren Sonntagnachmittag noch rund 4.000 Haushalte wegen umgestürzter Bäume auf Leitungen in Folge der massiven Niederschläge ohne Strom. Innervillgraten, Außervillgraten sowie das Tauern- und Kalsertal werden dies voraussichtlich leider auch den Rest des Tages bleiben, sagte Tinetz-Sprecher Christian Ammer der APA. Im Lesachtal sei man noch bemüht, die Versorgung wiederherzustellen.

"Wir haben es mit massiven Schneehöhen und riesigen Bäumen zu tun, die auf die Leitungen gestürzt sind", schilderte Ammer die extreme Herausforderung für die zahlreichen Einsatzkräfte. In den betroffenen Regionen, in denen es am Sonntag voraussichtlich keinen Strom mehr geben wird, könne man vorerst weiter nicht zu den Störstellen gelangen - wegen Lawinen- und Straßensperren bzw. der immensen Niederschlagsmengen. Die Bürgermeister in den betroffenen Gemeinden seien bereits informiert worden.