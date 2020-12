Schnee - Platter sichert Osttirol finanzielle Hilfe zu

Will sich ein Bild der Lage vor Ort machen "sobald es das Wetter zulässt" - BH Reisner ersucht Bevölkerung um Sicherheitsvorkehrungen - Warnung auch an Wintersportler, zuhause zu bleiben

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) reagiert auf die anhaltend intensiven Niederschläge, die über das Wochenende zu Lawinen, Murenabgängen und Stromausfällen in Ost- und Nordtirol geführt haben. Er sicherte Osttirol finanzielle Unterstützung zu und kündigte in einer Aussendung des Landes an, sich selbst ein Bild der Lage machen zu wollen, sobald es die Lage zuließe. Indes appellierte Bezirkshauptfrau Olga Reisner an die Bevölkerung, zuhause zu bleiben.

"Unser Land Tirol hat derzeit viel zu tragen. Ob die Coronakrise oder jetzt die aktuellen Wetterereignisse", stellte Platter fest und richtete sich an die Blaulichtorganisationen, das Bundesheer und tausende Freiwillige, denen er seinen "tief empfundenen Respekt und herzlichen Dank" ausrichtete. Das Land stehe, versicherte er, den Tirolern "in jeder schwierigen Situation zur Seite".

Die Lage in Osttirol blieb indes weiter angespannt. Der Lawinenwarndienst Tirol hat für Osttirol am Sonntag die Lawinengefahrenstufe 5 und für den Bereich der Ötztaler, Stubaitaler und Zillertaler Alpen die Lawinengefahrenstufe 4 ausgegeben. Rudi Mair, Leiter des Lawinenwarndiensts Tirol, riet allen Wintersportlern, in dieser Situation "unbedingt zuhause zu bleiben". "Nach intensiven Schneefällen hat es nunmehr bis 1.300 Meter hinauf geregnet. Wir haben eine kritische Lawinensituation", erklärte er.

Auch Bezirkshauptfrau Olga Reisner ersuchte die Osttiroler Bevölkerung um entsprechende Sicherheitsvorkehrungen: "Nach den intensiven Schneefällen ist es wärmer geworden und hat bis in höhere Lagen geregnet, wodurch erhöhte Gefahr für Hangrutschungen, Muren und Lawinen besteht".

Laut Medienberichten ging in den frühen Morgenstunden am Sonntag in Außerhopfgarten eine Schlammlawine ab, die drei Wohnhäuser und ein Wirtschaftsgebäude beschädigte. "Glücklicherweise wurde niemand verletzt, es wurde aber erheblicher Sachschaden verursacht", wurde Bürgermeister Franz Hopfgartner in der Onlineausgabe der Dolomitenstadt zitiert.

Derzeit würden Einsatzkräfte der Feuerwehr die betroffenen Innenräume von Schnee und Schlamm befreien. Im Außenbereich seien aufgrund der angespannten Lage noch keine Räumungsarbeiten möglich. Evakuierungen seien laut Hopfgartner nicht nötig. Er forderte die Bewohner jedoch dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben.

Großeinsätze der Feuerwehren waren auch im Lienzer Becken im Gang. Während am Samstag umgestürzte Bäume zu Problemen führten, verursachte am Sonntag der extreme Dauerregen vor allem Überflutungen in Kellern. In Nußdorf-Debant beschädigte laut ORF eine Mure mehrere Häuser.