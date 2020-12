Schnee - Rund 11.000 Haushalte in der Steiermark waren ohne Strom

Lebensgefahr für Schaulustige bei Reparaturarbeiten der Strom-Monteure - BILD

Nach einer schneereichen Nacht waren Donnerstagfrüh in der Steiermark rund 11.000 Haushalte ohne Strom. Ein Großteil davon in den Bezirken Leibnitz sowie in der Weststeiermark, hieß es seitens der Energie Steiermark. Die Feuerwehren verzeichneten seit Mittwoch mehr als 1.000 Einsätze. Rund 1.900 Kameraden von 320 der insgesamt 770 steirischen Wehren waren in den vergangenen 24 Stunden im Einsatz. Donnerstagmittag entspannte sich die Lage.

Urs Harnik-Lauris, Sprecher der Energie Steiermark, sagte zu Mittag, dass immer noch rund 6.000 Haushalte ohne Strom auskommen mussten. Die Monteure musten sich die Wege zu den gekappten Leitungen teilweise mit Motorsägen freischneiden. In der Nacht seien viele Störfälle dazugekommen. Neben der Süd- und Weststeiermark habe sich auch die nördliche Oststeiermark zu einem Hot-Spot entwickelt. Der Sprecher warnte Schaulustige davor, sich den Monteuren zu sehr zu nähern: Bei den Reparaturarbeiten bestehe Lebensgefahr.

Im obersteirischen Kapfenberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) sind indessen mehrere Nadelbäume auf ein Hausdach gestürzt. Verletzt wurde niemand.