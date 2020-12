Schnee - Rund 2.600 steirische Haushalte ohne Strom

Mehr als 70 Trafostationen im Süden und Westen des Bundeslands ausgefallen

Der schwere, patzige Neuschnee hat Mittwochfrüh für Probleme bei der Stromversorgung in der Steiermark geführt. Die Energie Steiermark meldete mehr als 70 Trafostationen im Süden und im Westen der Steiermark, die ausgefallen waren. Rund 2.600 Haushalte waren daher in den Morgenstunden ohne Strom. Alle verfügbaren Kräfte seien im Einsatz, um die Stromversorgung möglichst rasch wiederherzustellen, hieß es in einem Facebook-Posting des Energieversorgers.