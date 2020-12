Schnee - Rund 650 Feuerwehrleute in der Steiermark im Einsatz

Etwa 3.000 steirische Haushalte waren am Nachmittag ohne Strom

Allein in der Steiermark waren am Mittwoch rund 650 Feuerwehrleute von 129 Wehren wegen des starken Schneefalls im Einsatz: Von Mitternacht bis zum frühen Nachmittag wurden rund 270 Einsätze gezählt. Die meisten in den Bezirken Leibnitz, Voitsberg, Deutschlandsberg, Murau und Weiz. Großteils waren Lkw und Pkw auf den Straßen hängengeblieben. Hinzu kamen zahlreiche umgestürzte Bäume, die Fahrbahnen blockierten.

Seitens der Energie Steiermark hieß es Mittwochnachmittag, dass immer noch rund 3.000 Haushalte ohne Strom waren. 50 Trafostationen konnten nicht betrieben werden. Noch die ganze Nacht auf Donnerstag dürfte der Schneefall in vielen steirischen Regionen anhalten. Die Monteure des Energieversorgers seien weiterhin bemüht, überall wieder die Stromversorgung herzustellen.