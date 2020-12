Schnee - Schulen in betroffenen Kärntner Gebieten bleiben zu

Auch Donnerstag und Freitag kein Unterricht

Wegen anhaltend hoher Lawinengefahr bleiben Volks- und Mittelschulen in besonders von Schneefällen betroffenen Gebieten in Kärnten auch am Donnerstag und Freitag geschlossen. Wie der Landespressedienst am Mittwochabend mitteilte, waren auch noch nicht alle Straßen geräumt und für den Verkehr passierbar. Konkret sollen im Bezirk Hermagor die Schulen in Kötschach-Mauten und Lesachtal geschlossen bleiben.

Im Bezirk Spittal an der Drau haben die Kinder der Volksschulen Großkirchheim, Heiligenblut, Mörtschach, Rangersdorf und Stall witterungsbedingt diese Woche noch frei. Volksschule und Mittelschule Winklern bleiben nur mehr am Donnerstag geschlossen. Am Freitag soll hier der Unterricht wieder aufgenommen werden.