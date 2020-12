Schnee- Schulen in Osttirol und hinterem Ötztal bleiben Montag zu

Bundesheer soll Bäume von Schneelast befreien

Die massiven Niederschläge in Osttirol haben auch Auswirkungen auf den Schulbetrieb. In allen Schulen werde aufgrund der angespannten Wettersituation am Montag kein Unterricht stattfinden, teilte das Land Tirol mit. Dies gelte auch für das hintere Ötztal, hieß es. Entsprechende Veranlassungen habe die Bildungsdirektion auf Empfehlung der beiden zuständigen Bezirkshauptmannschaften getroffen.

Die Lienzer Bezirkshauptfrau Olga Reisner ließ zudem wissen, das am Montag ein Black-Hawk-Hubschrauber des Bundesheeres sogenannte "Downwash-Arbeiten" an schneebelasteten Bäumen zur Befreiung der Schneelast sowie Erkundungsflüge vornehmen soll. Auch die Befreiung von Dächern mit großer Schneelast werde zum Thema. Dabei wurde auch auf die Gefährdung bei der Befreiung von Hausdächern von Schneelast hingewiesen. Auf der BH-Homepage unter https://www.tirol.gv.at/lienz/ soll eine Excel-Tabelle zur Berechnung der Schneelasten zu finden sein. Nichtsdestotrotz solle man einen Statiker beiziehen, hieß es. "Ich ersuche die Bevölkerung in Osttirol, besonnen zu bleiben und Wege, die nicht unabdingbar sind, zu vermeiden. Es zeichnet sich zwar für Montag Entspannung bei der Wetterlage ab, aber die Gefahr von Hangrutschungen, Nassschneerutschen und kleinen Muren besteht nach wie vor", warnte Reisner indes.