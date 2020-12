Schnee - Schulfrei am 7. Dezember in betroffenen Kärntner Gemeinden

Wegen extremer Witterung

In Oberkärnten werden wegen der extremen Wetterlage aus Schnee, Regen, Sturm und der daraus resultierenden Lawinengefahr einige Schulen am Montag, 7. Dezember grundsätzlich nicht öffnen. "Sicherheit geht vor", sagte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Allerdings ist für Kinder, die dennoch kommen, Betreuung in Schulen und Kindergärten gewährleistet, hieß es in einer Aussendung des Landes am Sonntagnachmittag.

"Aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse wird der 7. Dezember 2020 in den von den starken Schnee-und Regenfällen betroffenen Gemeinden für schulfrei erklärt", sagten Bildungsreferent und Landeshauptmann Kaiser und Bildungsdirektor Robert Klinglmair. "Die Schließung gilt auch für die Kinderbetreuungseinrichtungen. Für Kinder, die doch in die Schule oder in den Kindergarten kommen, ist jedenfalls Betreuung vor Ort gewährleistet", betonte der Landeshauptmann. Die Schulschließung gelte nur für Montag, da am Dienstag wegen dem Feiertag ohnehin schulfrei sei, erläuterte Klinglmair.

Folgende Schulen sind betroffen: die Volksschulen Heiligenblut, Mörtschach, Großkirchheim, Winklern, Stall im Mölltal, Rangersdorf, Flattach, Mallnitz, Obervellach, Kötschach-Mauthen und Rennweg. Ferner gilt die Schließung für die Nationalparkmittelschule Winklern, die Mittelschule Obervellach, die Musik-Mittelschule Kötschach-Mauthen, das Bildungszentrum Lesachtal (Mittelschule mit Volksschulklassen) und die Mittelschule Rennweg.