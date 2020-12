Schnee - Zahlreiche Verkehrsbehinderungen in Kärnten

Auf fast allen höher gelegenen Straßenverbindungen galt Schneekettenpflicht für alle Fahrzeuge - Vor allem im westlichen Kärnten

Im westlichen Kärnten hat in der Nacht auf Samstag, wie prognostiziert, starker Schneefall eingesetzt. Diese sorgten für Verkehrsbehinderungen. Auf fast allen höhergelegenen Verbindungen vor allem in Westkärnten galt Schneekettenpflicht, so zum Beispiel auf der Drautalstraße (B100) für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen. Einige Straßen wie etwa über den Plöckenpass waren gesperrt. Im Klagenfurter Becken und im Lavanttal herrschte teils Fahrbahnglätte, hier regnete es stellenweise.

Kettenpflicht für alle Fahrzeuge herrschte laut ÖAMTC auf der Großglocknerstraße (B107) zwischen Winklern und Döllsach oder der Turracherstraße (B95) zwischen Kärnten und der Steiermark. Dies galt auf für die Flattnitzerstraße (L63) zwischen dem steirischen Stadl an der Mur und Flattnitz sowie auf Wöbringer Landesstraße zwischen Metnitz und Kreuzung nach Murau. Schneeketten für alle Fahrzeuge mussten auch auf der Mallnitzer Straße zwischen Obervellach und Mallnitz angelegt werden, desgleichen auf der L33 bei Pörtschach und zwischen Paternion und Feistritz sowie auf der L148 über die Weinebene von Frantschach ins steirische Deutschlandsberg. Dies galt auch für die L91 zwischen dem Görtschitztal und dem Lavanttal über das Klippitzthörl.

Auf der B70 zwischen Völkermarkt und Klagenfurt herrschte in beiden Richtungen Glatteisgefahr, das galt auch für den Verlauf der Bundesstraße über die Pack ins Steirische. Die B110 von Oberdrauburg ins italienische Palluzza über den Plöckenpass war zwischen Mauthen und dem Grenzübergang Plöckenpass gesperrt. Eine Sperre wurde auch für die B111 zwischen Strajach und Kötschach verfügt. Die Katschbergstraße (B99) war zwischen Gmünd und Eisentratten wegen durch Schneelast umgestürzte Bäume nur schwer passierbar.