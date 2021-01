Schneefälle - Bundesheer in Vorarlberg in Bereitschaft

Militärkommandant Hessel: "Wir sind da, wenn der Hut brennt" - Hubschrauber und Lawineneinsatzzug stehen parat

Das Bundesheer steht nach Anforderung durch das Land Vorarlberg angesichts der Neuschneemengen in Bereitschaft. Ein Hubschrauber für Transport- und Erkundungsflüge werde je nach Flugwetter gegen 16.30 Uhr in der Walgaukaserne in Bludesch (Bezirk Bludenz) erwartet, zudem sei seit Donnerstagabend ein 60-köpfiger Lawineneinsatzzug in Bereitschaft. Diese Bereitschaft bleibe auch über das Wochenende bestehen, so Militärkommandant Gunther Hessel.

Die Hochgebirgssoldaten in Bludesch stünden mit ihren spezialisierten Gruppen, einem Flugretter und Rekruten für Hilfs- und Rettungseinsätze in ganz Vorarlberg parat. Rund 100 Soldaten stünden als Reserve zur Verfügung, auch in Bregenz seien weitere 40 Soldaten, darunter Pioniere, bereit für Katastropheneinsätze. Der Hubschrauber biete im Einsatzfall eine höhere Beweglichkeit in der Versorgung und Stationierung von Einsatzkräften, zudem stehe er Lawinenexperten zur Verfügung, auch Lawinensprengungen können durchgeführt werden, betonte Hessel. Er hielt die Situation auch übers Wochenende noch für heikel. Einerseits werde das angekündigte Schönwetter am Samstag die Menschen in die Berge locken, andererseits seien für Sonntag weitere Schneefälle prognostiziert.

Es zeige sich wieder einmal, dass das Vollkontingent des Hochgebirgs-Jägerbataillons 23 über die Wintersaison dringend notwendig sei, so Hessel. "Wir sind da, wenn der Hut brennt", betonte er. "Trotz des Einsatzes unserer Soldaten beim Contact Tracing und bei der Belieferung der Teststationen für die zweite Flächentestung können wir noch genügend Soldaten für Lawineneinsätze und Katastrophenhilfe bereitstellen. Damit beweist sich aufs Neue, dass starke Kräfte des Bundesheeres im eigenen Bundesland für schnelle Hilfe unabdingbar sind", so der Militärkommandant. Im Contact Tracing sind derzeit 15 Soldaten im Schichtbetrieb im Einsatz, zudem bereitet das Bundesheer die Anlieferung der Testkits und Schutzausrüstung an die sieben permanenten Stationen vor, die ab 18. Jänner in Betrieb gehen.