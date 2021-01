Schneefälle - Land Tirol mahnt Wintersportler zur Vorsicht

Felbertauernstraße wegen Lawinengefahr gesperrt - Schulfrei am Donnerstag in Kappl und Galtür

Die ergiebigen Schneefälle in Tirol haben das Land dazu veranlasst, Wintersportler zur Vorsicht zu mahnen. Vor allem in Hinblick auf das kommende schöne Wetter. "Wenn auch am Wochenende zeitweise Bilderbuchwetter herrschen und Tirol sich in einem herrlichen Winterkleid präsentieren wird, heißt es für alle Wintersportlerinnen und Wintersportler im freien Gelände, dringend Vorsicht und Zurückhaltung zu üben", sagte Rudi Mair vom Lawinenwarndienst Tirol.

In Tirol gilt in weiten Teilen derzeit die Lawinenwarnstufe "4", also große Gefahr. Zu den Schneefällen gesellt sich nämlich stürmischer Wind im Hochgebirge, was zu gefährlichen Triebschneeansammlungen führen kann. "Durch die teilweise recht großen Triebschneeansammlungen können Lawinen an vielen Stellen sehr leicht ausgelöst und gefährlich groß werden. Die lange Kälteperiode vor dem Schneefall hat zudem auf der Altschneedecke Oberflächenreif entstehen lassen. Die spröden Triebschneeansammlungen lagern sich deshalb auf einer ungünstigen Altschneeoberfläche ab", erklärte Mair die Situation.

Die Lawinengefahr führte am Donnerstag zu zahlreichen Straßensperren im Bundesland. So musste etwa die Felbertauernstraße (B 108) zwischen Matrei und Mittersill gesperrt werden. Vor allem in der Arlbergregion schneite es kräftig, daher wurden die Volksschulen Galtür und Kappl im Paznauntal für schulfrei erklärt, hieß es vom Land.