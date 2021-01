Schneefälle - Lawine erfasste Pkw in Tirol

18-jähriger Lenker konnte sich selbstständig aus Fahrzeug befreien - Auch zweite Straße von Lawinenabgang betroffen

Ein Lawine hat am Donnerstag in St. Leonhard im Pitztal (Bezirk Imst) auf der Pitztaler Landesstraße einen Pkw erfasst. Das Schneebrett war in einer Steilrinne zwischen dem Steinkogel und Brandkogel abgegangen und verschüttete die Straße laut Polizei auf einer Länge von rund 50 Metern. Dabei wurde auch das Auto eines 18-Jährigen erfasst, jedoch nicht verschüttet. Der Fahrzeuglenker konnte seinen Wagen selbstständig verlassen und blieb unverletzt.

Auch bei Reith im Alpbachtal (Bezirk Kufstein) war eine Lawine auf die Alpbacher Landesstraße abgegangen. Die Straße wurde auf einer Länge von rund 100 Metern verschüttet. Es wurden dabei weder Menschen verletzt, noch entstand Sachschaden. Die Straße musste jedoch während der Räumung für rund eine Stunde gesperrt werden. Nach einer Besichtigung durch die Lawinenkommission und dem Straßenmeister wurde die Straße wieder freigegeben.