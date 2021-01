Schneefälle - Schneemengen in Vorarlberg laut ZAMG ungewöhnlich

Mehr Neuschnee gab es in Bregenz seit Messbeginn erst ein Mal, in Feldkirch drei Mal

Die derzeitigen Neuschneemengen sind laut Angaben der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) für Vorarlberg "ungewöhnlich". Mehr Neuschnee in 24 Stunden als am Freitag gab es an der ZAMG-Wetterstation in Feldkirch seit Messbeginn im Jahr 1896 erst drei Mal. In Bregenz, wo es seit 1980 tägliche Aufzeichnungen gibt, fiel nur ein einziges Mal mehr Neuschnee als am 15. Jänner 2021, so ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik.

In Bregenz kamen von Donnerstag auf Freitag binnen 24 Stunden 40 Zentimeter Neuschnee hinzu, in Feldkirch 51 Zentimeter. Mehr Neuschnee in so kurzer Zeit gab es in Feldkirch nur am 12. Jänner 1914 mit 55 Zentimetern sowie am 5. Februar 1898 und am 4. Februar 1952 mit jeweils 53 Zentimetern. Ähnlich hoch wie am Freitag lag die weiße Pracht in der Montfortstadt am 17. Dezember 1981 mit 50 Zentimetern.

An der ZAMG-Wetterstation in der Landeshauptstadt wurden nur am 9. Februar 2013 größere Neuschneemengen registriert als am Freitag. Damals kamen 52 Zentimeter zusammen. Mit 40 Zentimetern vergleichbar viel schneite es laut ZAMG am 18. Jänner 2013 und am 24. Februar 1986.