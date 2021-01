Schneefälle - Verkehrschaos in Ostfrankreich und Teilen Deutschlands

Autos blieben stecken - Warnung vor weiteren wetterbedingten Problemen

Heftiger Schneefall und Straßenglätte haben im Osten Frankreichs sowie in Teilen Deutschlands in der Nacht auf Mittwoch zu chaotischen Zuständen auf den Straßen geführt. Auch tagsüber war in vielen Landesteilen erneut Schnee und Glätte vorhergesagt.

Hunderte Autos blieben am Dienstagabend auf der französischen Autoroute A40 bei Bellegarde-sur-Valserine nahe der Grenze zur Schweiz stecken, berichtete die Regionalzeitung "Le Dauphine Libere". Man sei dabei, die Autobahn zu räumen, teilte die Präfektur mit und warnte: "Schränken Sie Ihre Bewegungen ein und seien Sie vorsichtig!" Auch das Rote Kreuz sei im Einsatz, um den Menschen zu helfen.

Nach Angaben der Zeitung richtete der Bürgermeister von Bellegarde-sur-Valserine im Rathaus eine Notunterkunft für Gestrandete ein. Der französische Wetterdienst meldete am Abend fünf Zentimeter Schnee in Annecy, zehn Zentimeter bei Bellegarde und 20 bis 30 Zentimeter in den Tälern bei Chamonix nahe des Mont-Blanc-Tunnels. Die Meteorologen warnten vor Schneefall, der für die Jahreszeit nicht außergewöhnlich sei, aber den Straßenverkehr erheblich stören könne.

Winterliche Bedingungen haben in der Nacht auf Mittwoch in Deutschland zum Teil für Verkehrschaos gesorgt. Im Norden Niedersachsens wurde ein Autobahnabschnitt wegen mehrerer Glatteis-Unfälle gesperrt, im Süden und Westen kam es zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen aufgrund liegen gebliebener Fahrzeuge. Meist blieb es bei Blechschäden und Leichtverletzten, es gab aber auch mindestens einen Toten und mehrere Schwerverletzte.