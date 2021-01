Schneefälle - Weiter gesperrte Straßen in Tirol

Wegen Lawinengefahr und umgestürzter Bäume

Nach den starken Schneefällen am Donnerstag sind in Tirol Freitagvormittag nach wie vor einige Straßen wegen großer Lawinengefahr und umgestürzter Bäume gesperrt gewesen. Einzelne Orte wie Sölden im Ötztal oder St. Christoph am Arlberg waren vorerst nicht erreichbar. Auch Zugreisende sahen sich nach wie vor mit vereinzelten Einschränkungen konfrontiert.

Im Bereich Imst und Roppen im Bezirk Imst waren zudem Freitagfrüh laut einem Bericht des ORF Tirol rund 200 Haushalte ohne Strom. Am Vormittag waren die Störungen jedoch großteils wieder behoben.

Gesperrt waren vorerst weiter unter anderem die Lechtalstraße im Außerfern, die Felbertauernstraße zwischen Mittersill und Matrei in Osttirol sowie die Ötztal Straße zwischen Zwieselstein und der Hochalpenstraße und zwischen Huben und Sölden. Im Bahnverkehr war die Arlbergstrecke zwischen Landeck/Zams und Bludenz weiter gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. Nach einer Einschätzung der Lawinenkommission von Donnerstagnachmittag soll die Arlbergbahnstrecke auch am Freitag bis voraussichtlich 16.00 Uhr unterbrochen bleiben. Zudem war die Brennerstrecke zwischen dem Brenner und Steinach weiter nicht befahrbar.

In Tirol herrschte am Freitag indes weiter verbreitet große Lawinengefahr, also Stufe "4" der fünfteiligen Skala. Zu den Schneefällen gesellte sich nämlich stürmischer Wind im Hochgebirge, was zu gefährlichen Triebschneeansammlungen führen kann, warnte der Lawinenwarndienst.

Das Wetter sollte sich im Bundesland am Freitag aber langsam beruhigen. Für Samstag wurde meist ruhiges Winterwetter mit Sonne prognostiziert.