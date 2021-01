Schneefahrbahnen in Salzburg: Zwei Verletzte bei Kollision im Pinzgau

Pkw einer 21-Jährigen kam in Leogang ins Schleudern - Lkw stellte sich auf Tauernautobahn bei Golling quer

Starke Schneefälle haben in Salzburg am Montagabend und Dienstagfrüh für hängengebliebene Fahrzeuge und mehrere Unfälle auf den Straßen gesorgt. Die meisten davon endeten glimpflich. In Leogang im Pinzgau wurden bei einer Kollision zwei Personen verletzt. Der Wagen einer 21-Jährigen kam ins Schleudern und krachte gegen einen entgegenkommenden Pkw, an dessen Steuer ein 19-jähriger Pinzgauer saß. Die beiden Lenker wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Zell am See gebracht.

Im Tennengau hat der neuerliche Wintereinbruch den Verkehrsteilnehmern ebenfalls zu schaffen gemacht. Auf der Tauernautobahn (A10) stellte sich am Dienstag in der Früh zwischen Golling und Kuchl ein Lastwagen quer. Der Lkw, der in Richtung Salzburg unterwegs war, blockierte die Fahrbahn. Es bildete sich ein Stau, der sich laut Polizei um 7.20 Uhr wieder aufgelöst hatte. Bereits am Montagabend waren vor allem in der Stadt Salzburg und im Flachgau einige Fahrzeuge hängengeblieben oder in Straßengräben gerutscht. Die Feuerwehr musste zu mehreren Einsätzen ausrücken.