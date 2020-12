Schneefall - 100 Feuerwehreinsätze in Niederösterreich

Mehr als 1.000 Helfer aufgeboten - Blechschäden und Verkehrsbehinderungen

Die Feuerwehr ist am Donnerstag binnen weniger Stunden zu mehr als 100 witterungsbedingten Einsätzen gerufen worden. Schneefälle hätten auf Autobahnen und Bundesstraßen zu erheblichen Blechschäden und zahlreichen Verkehrsbehinderungen geführt, berichtete Franz Resperger vom Landeskommando. Schwere Verletzungen seien nicht gemeldet worden.

Mehr als 1.000 Helfer seien vor allem in den Bezirken Melk, Baden, Amstetten, Krems, St. Pölten, Horn, Hollabrunn und Tulln mit der Bergung verunfallter Fahrzeuge beschäftigt gewesen. Laut dem Sprecher mussten zahlreiche Autos mit Seilwinden aus Straßengräben geborgen werden.

Ein spektakulärer Unfall ereignete sich der Feuerwehr zufolge auf der Südautobahn (A2) in Fahrtrichtung Graz bei Baden. Ein Sattelschlepper war gegen die Mittelleitschiene gekracht, das Führerhaus kam gegen die Fahrtrichtung zum Stillstand. Beim heftigen Aufprall wurde der Tank aufgerissen. Der Diesel-Treibstoff wurde rasch gebunden, so dass laut Resperger "keine Umweltgefahr bestand". Auf der A2 kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Der erste Schneefall führte zudem auch zu Unfällen auf der Außenringautobahn (A21). Im Bereich Gießhübl in Fahrtrichtung St. Pölten musste die Feuerwehr innerhalb weniger Minuten gleich zweimal ausrücken. Beim ersten Crash war ein Tesla in Schleudern geraten und in den Graben gestürzt. ,Nur kurze Zeit später ereilte den Lenker eines Kleintransporters das selbe Schicksal. In beiden Fällen musste die Feuerwehr die Fahrzeuge mit Seilwinden bergen.