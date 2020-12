Schneefall - Acht Verletzte bei sechs Unfällen in Niederösterreich

Polizei: Fahrverhalten und Tempo an Witterungsverhältnisse anpassen

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich hat am Donnerstag von sechs Verkehrsunfällen mit Personenschaden "aufgrund der winterlichen Straßenbedingungen mit Glatteis und Schneefahrbahnen" in der Früh im Bundesland berichtet. Dabei seien acht Menschen verletzt worden. Erinnert wurde in diesem Zusammenhang an die gesetzlichen Bestimmungen, das Fahrverhalten und das Tempo an die gegebenen Witterungsverhältnisse anzupassen.

Einer der Unfälle hat laut Polizei einen Schwerverletzten gefordert. Schauplatz war die B19 im Gemeindegebiet von Neulengbach (Bezirk St. Pölten). Es habe keinen Zweitbeteiligten gegeben. Drei Verletzte forderte eine Karambolage in Ternitz (Bezirk Neunkirchen). Bei Sachschaden blieb es nach einer Kollision auf der B17 in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) mit drei beteiligten Fahrzeugen.