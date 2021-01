Schneefall hat am Samstagvormittag zu Problemen auf höhergelegenen Straßen in Kärnten geführt. So musste die Plöckenpass-Straße, die Kärnten mit Italien verbindet, gesperrt werden. Auf einem anderen Grenzübergang im Bezirk Hermagor, der Nassfeld Straße (B90), galt Kettenpflicht. Ebenso wie auf der Weißensee Straße (B87) zwischen dem Drau- und dem Gailtal, hier wurde damit gerechnet, dass die Schneekettenpflicht den ganzen Tag lang andauert.