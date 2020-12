Schneefall - Bis zu 60 Zentimeter in Kärnten und Osttirol

In 24 Stunden

Bis zu 60 Zentimeter Neuschnee hat es von Montagfrüh bis Dienstagfrüh in großen Teilen Kärntens und Osttirol gegeben. Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wurde zum Beispiel ein halber Meter Neuschnee an den ZAMG-Wetterstationen in Lienz, Kötschach/Mauthen und Kornat gemessen. Sehr unterschiedlich waren die Neuschnee-Mengen im Osten Kärntens, weil es hier zum Teil geregnet hat.

So fielen zum Beispiel in Klagenfurt rund 30 Zentimeter Neuschnee, in Völkermarkt waren es hingegen nur zwei. Insgesamt liegen derzeit in Teilen von Osttirol und Oberkärnten rund ein Meter Schnee und mehr - etwa 90 Zentimeter in Lienz, 98 in Dellach/Drautal, 116 in Sillian und 121 in Kötschach-Mauthen.

Am Dienstag schneit es laut ZAMG in Osttirol nur noch wenig. In Kärnten sind etwa fünf bis 15 Zentimeter zu erwarten, im Bereich der Karawanken bis zu 30. Bis zum Neujahrstag ist dann kein Schneefall oder Regen mehr zu erwarten. In der Nacht auf den 2. Jänner beginnt es nach aktuellem Stand der Prognose in Osttirol und Oberkärnten wieder verbreitet zu schneien.

Neuschnee von Montagfrüh bis Dienstagfrüh: Dellach/Drautal 55 cm Kötschach/Mauthen 50 cm Kornat 50 cm Lienz 50 cm Hermagor 45 cm Sillian 40 cm Döllach 40 cm Obervellach 40 cm Klagenfurt 30 cm Völkermarkt 2 cm