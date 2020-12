Schneefall - Große Lawinengefahr in Osttirol

Exponierte Teile von Verkehrswegen könnten betroffen sein

In Tirol wird am Samstag wegen der prognostizierten großen Schneemengen und Sturm auf den Bergen teils große Lawinengefahr, als Stufe "4" der fünfteiligen Skala, herrschen. Betroffen ist in erster Linie Osttirol. Dort wurden die größten Niederschlagsmengen vorhergesagt. Exponierte Teile von Verkehrswegen könnten gefährdet sein, hieß es seitens des Tiroler Lawinenwarndienstes.

An steilen Grashängen unterhalb von rund 2.600 Metern seien vermehrt mittlere und mehrfach große Gleitschneelawinen zu erwarten, hieß es. Zu einem weiteren Anstieg der Gefahr von Gleitschneelawinen komme es mit dem Anstieg der Schneefallgrenze.

Vor allem an steilen Schattenhängen wurden oberhalb von rund 1.800 Metern vermehrt mittlere und mehrfach große Schneebrettlawinen prognostiziert. Am Abend und in der Nacht könnten Lawinen im schwachen Altschnee anreißen und vereinzelt sehr groß werden. Wintersportler könnten sehr leicht Schneebretter auslösen, wurde gewarnt. Verbreitet fallen 60 bis 110 Zentimeter Schnee, lokal auch mehr.