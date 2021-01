Schneefall - Kärntner Feuerwehren rückten zu rund 100 Einsätzen aus

Bäume stürzten wegen hoher Schneelast auf Straßen - Drei Häuser in Bad Bleiberg evakuiert

Starker Schneefall hat am Wochenende die Feuerwehren in Kärnten auf Trab gehalten. Wie der Kärntner Landesfeuerwehrverband am Sonntag in einer Aussendung mitteilte, wurden von Samstag bis Sonntagvormittag 129 Einsätze von 71 Feuerwehren verzeichnet. Mehr als 70 Prozent dieser Einsätze waren auf die Auswirkungen der starken Niederschläge zurückzuführen. Besonders betroffen waren die Bezirke Spittal an der Drau, Villach-Stadt und Villach-Land, Feldkirchen und Klagenfurt-Land.

Vor allem den Bewohnern des Bleiberger Hochtales (Bezirk Villach-Land) machten die Neuschneemengen zu schaffen, hier fielen fast 90 Zentimeter Schnee. Wie der Bürgermeister von Bad Bleiberg, Christian Hecher, auf seiner Facebookseite mitteilte, stieg die Gefahr von Lawinenabgängen an der Nordseite des Dobratsch. Drei Wohnhäuser wurden evakuiert, die Bewohner wurden kurzfristig im örtlichen Kurzentrum untergebracht. Die Bleiberger Straße (L35) wurde zwischen Bad Bleiberg und Hüttendorf gesperrt.

Anderenorts hatten die Einsatzkräfte mit besonders schwerem Schnee zu kämpfen, in tiefen Lagen hatte es nämlich auch geregnet. Bäume stürzten unter der hohen Schneelast um und blockierten Straßen, wie etwa die Teuchen Straße und die Ossiacher Straße (B94) bei Sattendorf (Bezirk Villach-Land). Schneeglätte war auch der Grund für vier Verkehrsunfälle: Bei einem davon prallten zwei Autos in Albeck (Bezirk Feldkirchen) zusammen. Die beiden Lenker, 29 und 59 Jahre alt, wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Gesperrt waren am Sonntagvormittag noch die B111 ins Lesachtal und die Plöckenpassstraße nach Italien. Auf zahlreichen höhergelegenen Straßen in den Bezirken Hermagor, Spittal an der Drau und Villach-Land galt Kettenpflicht für alle Fahrzeuge.