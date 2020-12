Schneefall - Kettenpflicht auf höher gelegenen steirischen Straßen

Verspätungen im Frühverkehr - BILD

Die Schneefälle, die am späten Mittwochnachmittag in der ganzen Steiermark eingesetzt hatten, haben Donnerstagfrüh für Verzögerungen im Frühverkehr gesorgt. In Graz hatten Busse und Straßenbahnen auf allen Linien Verspätungen. Gelegentlich kam es zu Verkehrsunfällen. Auf höher gelegenen Bergstraßen des Oberlandes und der Weststeiermark herrschte Schneekettenpflicht, wie der ÖAMTC mitteilte.

Schneekettenpflicht für alle Fahrzeuge gab es auf der B95 über die Turracherhöhe, der L123 von Turnau über den Pogusch ins Mürztal sowie die Flattnitzer Landesstraße von Stadl an der Mur nach Flattnitz in Kärnten. Kettenpflicht war für Lkw bzw. Lkw über 3,5 Tonnen auf folgenden Straßen verhängt: auf der B145 Salzkammergutstraße, die Präbichlstraße (B115) bei Vordernberg, die B77 über das Gaberl und die B70 im Bereich der Ortschaft Pack. Die Kettenpflicht galt auch für die meisten Straßen im Mariazellerland wie etwa über das Niederalpl und den Seeberg.

Auf der Südautobahn (A2) rieten Straßendienste und Autofahrerorganisationen zur Vorsicht im Bereich Pack wegen der winterlichen Fahrbahnverhältnisse. In Wernersdorf bei Wies (Bezirk Deutschlandsberg) war auf der L652 ein Pkw auf der schneeglatten Straße umgekippt, die Freiwillige Feuerwehr barg das Fahrzeug.