Schneefall hat am frühen Mittwochnachmittag zu Kettenpflicht auf einigen höhergelegenen Straßen in Kärnten geführt. Laut Polizei war dies der Fall auf der B107 am Iselsberg, auf der B99 am Katschberg (Bezirk Spittal an der Drau), auf der Weissenseestraße (B87) und auf der B110 am Gailberg (Bezirk Hermagor). Auch am Loiblpass, der Kärnten mit Slowenien verbindet, galt Kettenpflicht.