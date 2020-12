Schneefall - Lawinenwarndienst-Chef: Könnte wesentlich schlimmer sein

Relativ hohe Temperaturen "spielen in die Karten" - Nassschneelawinen "verhungern eher" - "Zu Hause bleiben und abwarten" - Stufe "5" in den vergangenen Jahren etwa fünfmal ausgegeben - GRAFIK

Der Leiter der Tiroler Lawinenwarndienstes, Rudi Mair, macht sich ob der Situation in Osttirol mit Warnstufe "5" einerseits zwar "große Sorgen", die Lage könnte aber andererseits noch "wesentlich schlimmer sein". Der Grund: Die relativ warmen Temperaturen auch noch in höheren Lagen rund um 1.500 Meter "spielen uns ein bisschen in die Karten", wie Mair im APA-Gespräch erklärte. Von einer Entspannung könne man aber noch nicht sprechen.

Die Temperaturen sowie der in Osttirol derzeit auch vorherrschende Regen würden zu Nassschnee- und Gleitschneelawinen führen, die wiederum nicht diese extreme Zerstörungskraft hätten. "Salopp formuliert, in der Fachsprache sagt man: 'Die verhungern eher'", so Mair. "Wäre es 15 Grad kälter, müsste man mit Staublawinen rechnen, die ein hohes Zerstörungspotenzial haben", betonte der Lawinenwarndienst-Leiter. Nichtsdestotrotz könnten Schneebretter exponierte Straßen und Siedlungen gefährden bzw. auf diese abgehen.

Die vernünftigste Lösung für die Menschen in den gefährdeten Gebieten sei "zu Hause bleiben und abwarten". Vor Ort würden zudem ohnehin die jeweiligen Lawinenkommissionen entscheiden. Den heutigen Tag gelte es noch durchzuhalten, dann sei "der Höhepunkt der Krise überschritten".

Lawinenwarnstufe "5", also sehr große Gefahr, wird in Tirol laut Mair "extrem selten" ausgegeben. In den vergangenen 20 Jahren war das rund fünfmal der Fall, zuletzt im Jänner 2019 für einen Tag.

