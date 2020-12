Schneefall - NÖ Straßendienst mit 1.000 Mitarbeitern im Einsatz

370 eigene Räum- und Streufahrzeuge sowie 280 angemietete aufgeboten

In Niederösterreich sind nach dem Wintereinbruch in der Nacht auf Donnerstag etwa 1.000 Mitarbeiter des Straßendienstes im Einsatz gestanden. Seit den frühen Morgenstunden aufgeboten waren zudem 370 eigene Räum- und Streufahrzeuge sowie 280 angemietete, berichtete der Landespressedienst. Schneefälle gab es im Most-, Wald- und südlichen Industrieviertel. Im östlichen Weinviertel und im Wiener Becken ging der Niederschlag in Form von gefrierendem Regen nieder.

Aufgrund der Covid-Situation wurden weitreichende Vorsorge- bzw. Schutzmaßnahmen getroffen. Jede der 58 Straßenmeistereien ist u.a. mit zwei getrennten Teams im Einsatz, so der Landespressedienst.

In der Früh bestand Kettenpflicht für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen und Fahrverbot für Sattelkraftfahrzeuge auf der B21 über das Gschaid und auf der B23 über den Lahnsattel. Kettenpflicht galt zudem auf der B21 über den Rohrersattel und auf der L5217 zwischen Kirchberg a.d. Pielach und Lilienfeld.