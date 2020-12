Schneefall - ÖBB stellen Verkehr auf Tauernbahnstrecke ein

Ab heute, Freitag, bis vorerst Montag - Auch Strecke von Lienz über Sillian nach San Candido-Innichen wird gesperrt

Die ÖBB sperren ab heute Freitag, 17.00 Uhr, die Tauernstrecke von Spittal-Millstättersee bis Schwarzach-St. Veit. Wie die ÖBB in einer Aussendung mitteilten, würden die Witterungsverhältnisse "in dieser Situation keinen planmäßigen Bahnbetrieb" erwarten lassen. Ebenfalls gesperrt wird die Strecke von Lienz über Sillian nach San Candido-Innichen. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.

Der Betrieb der Tauernschleuse wird am Freitag ab 17.30 Uhr - so wie der Nahverkehr nach Mallnitz - ebenfalls eingestellt. Die Sperre gilt bis einschließlich Montag. "Betroffen sind alle Nah- und Fernverkehrsverbindungen sowie der Güterzugverkehr", hieß es in der Aussendung. Heute, Freitag, fährt der Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Bischofshofen und Spittal-Millstättersee. Ab dem morgigen Samstag wird für die Fernverkehrszüge ein Schienenersatzverkehr mit Bussen ab Villach über Spittal-Millstättersee nach Bischofshofen fahren.

Laut ÖBB bleibt die Strecke zwischen Spittal-Millstättersee und Lienz vorerst offen, auch die Bahnstrecke über den Brenner bleibt vorerst geöffnet. Wegen des Wetters könne es laufend zu Verzögerungen kommen - Fahrgäste sollen sich daher vor Reiseantritt unter oebb.at oder beim ÖBB-Kundenservice unter 05/1717 informieren.