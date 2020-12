Schneefall - ÖBB wappnen sich für mögliche Streckensperren

Wer kann, sollte Reisen über Tauern und Brenner verschieben

Die ÖBB wappnen sich für die erwarteten Regen- und Schneefälle, man sei "auf den Wintereinbruch so gut wie möglich vorbereitet", wurde am Donnerstag versichert. Das Unternehmen investiere in die technische Winterausrüstung jährlich rund 40 Millionen Euro. Österreichweit arbeiten im Winterdienst an die 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Schichtbetrieb.

Große Regen- und Schneemengen sowie Föhnsturm in Teilen von Süd- und Westösterreich stehen bevor, mit den größten Niederschlagsmengen in Oberkärnten und in Osttirol sowie im Bereich des Tiroler Alpenhauptkamms. Vorausgesagt sind bis zu 100 bis 200 Liter Regen pro Quadratmeter und auf den Bergen große Schneemengen. In den Niederungen kann es zu Eisregen kommen.

Sollten die Prognosen eintreten, werden vor allem die Tauern- und Brennerbahnstrecke davon betroffen sein, so die ÖBB. Vor dem Hintergrund der hohen Muren-, Lawinen und Windbruchgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, dass es am Wochenende zu wetterbedingten Streckenstörungen kommt. Notfallpläne für einen Schienenersatzverkehr mit Bussen wurden vorsorglich aktiviert. Wer kann, sollte Reisen über Tauern und Brenner verschieben.

In Salzburg, Kärnten und Tirol könne es zu Fahrplananpassungen und Verzögerungen kommen. Fahrgäste sollten sich vor Reiseantritt unter oebb.at, mittels Scotty mobil App oder telefonisch beim ÖBB-Kundenservice unter 05-1717 über ihre Verbindung informieren. Sofern eine Reise in und durch das Unwettergebiet nicht dringend erforderlich ist, sollte diese auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste, die für ihre barrierefreie Reise Unterstützung benötigen, sollen vor Reiseantritt mit dem ÖBB-Kundenservice 05-1717 Kontakt aufnehmen.