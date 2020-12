Schneefall sorgte für Verkehrsbehinderungen und Stromausfälle

Teile von Osttirol und Oberkärnten betroffen - Föhnsturm und im Südwesten sehr große Niederschlagsmengen - BILD VIDEO

In Teilen von Osttirol und Oberkärnten haben heftige Schneefälle von Freitag auf Samstag zu Verkehrsbehinderungen und Stromausfällen geführt. Gebietsweise ist die Schneedecke um rund 50 bis 70 Zentimeter gewachsen, berichtete die ZAMG. Mancherorts herrschte rote und damit höchste Wetterwarnung.

In Osttirol mussten am Nachmittag noch 500 Haushalte wegen umgestürzter Bäume auf Leitungen ohne Strom auskommen. In der Spitze waren in der Früh kurzfristig rund 3.500 Haushalte betroffen. Die Felbertauernstraße zwischen Matrei und Mittersill wurde ab 16.00 Uhr gesperrt, die Dauer war nicht absehbar.

Im Westen Kärntens sorgten die Schneefälle für gesperrte Verkehrswege, umfangreiche Kettenpflicht und einen Brand. Das Lesachtal war von Kärnten her nicht erreichbar. Auch im oberen Gailtal kam es zu Behinderung wegen der Neuschneemenge von über einem halben Meter. Am Spätnachmittag ging der Schneefall teils in Schneeregen über. Nördlich von Spittal an der Drau stürzte ein Baum wegen der Schneelast auf ein Stromkabel, dieses auf ein Hausdach, das Feuer fing.

Verkehrswege waren in den Bezirken Hermagor, Feldkirchen und Spittal an der Drau wenn überhaupt, dann nur mit Schneeketten benützbar. Die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren und Straßenmeistereien bereiteten sich angesichts der hohen Schneemengen innerhalb von 24 Stunden auf umfangreiche Einsätze vor. Weil es wärmer wurde, gingen an einigen Orten der Schnee in Schneeregen oder Regen über.

Bis Montagfrüh schneit und regnet es besonders in Oberkärnten und in Osttirol sowie im Bereich des Tiroler Alpenhauptkamms ohne Pause weiter, zeitweise auch stark, warnten die Meteorologen. Auf den Bergen schneit es am Wochenende eineinhalb bis stellenweise drei Meter. Der Föhnsturm sorgt außerdem für starke Schneeverwehungen. Stellenweise besteht bereits große Lawinengefahr.

"Die genaue Prognose der Schneemengen in den Niederungen ist schwierig, da die Schneefallgrenze je nach Region und Intensität des Niederschlags zwischen Tallagen und über 1.500 Meter Seehöhe schwankt", erklärte Gerhard Hohenwarter von der Zentralanstalt. "Am meisten schneit es aber in den Tälern in Osttirol und in Oberkärnten, speziell im Lesachtal und im Oberen Mölltal. Hier kommen am Wochenende nochmals 70 bis 130 Zentimeter Neuschnee dazu."

Auf vielen Bergen bläst an diesem Wochenende ein Föhnsturm mit mehr als 100 km/h. "Auch in den Niederungen greift der Föhnsturm zeitweise durch", so die ZAMG. Die Kombination aus großen Schnee- und Regenmengen auf gefrorenem Boden könnte zu kleinräumige Überschwemmungen führen.

Am Montag werden Regen und Schneefall im Süden und Westen Österreichs schwächer oder legen überhaupt Pausen ein. In der weiteren Entwicklung gibt es dann noch Unsicherheiten, sagte Hohnwarter.