Das Wetter hat am Freitagvormittag für Probleme auf Kärntens Straßen gesorgt. Während in der Nacht Warnungen wegen eisglatter Straßen ausgegeben wurde, herrschte am Vormittag auf einigen höhergelegenen Straßen Kettenpflicht: Auf der Katschberg Straße (B99) an der Grenze zu Salzburg, auf der Turracher Straße (B95) und auf der Klippitztörl Landesstraße (L91). Wegen Lawinengefahr gesperrt wurde - bereits zum wiederholten Mal in diesem Winter - der Plöckenpass nach Italien.