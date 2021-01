Wegen starken Schneefalls ist am Donnerstag der Betrieb der Autoschleuse Tauernbahn eingestellt worden. Wie die ÖBB in einer Aussendung mitteilten, würden Sturmböen mit massiven Schneeverwehungen eine gefahrlose Autoverladung in Mallnitz verhindern. Fernverkehrszüge zwischen Kärnten und Salzburg sind davon nicht betroffen. Wegen des Neuschnees galt am Vormittag in Kärnten auch auf zahlreichen höhergelegenen Straßen Kettenpflicht.