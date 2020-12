Schneefall und Sturm in Italien: Feuerwehrmann verunglückt

54-Jähriger starb bei Einsatz auf Sardinien - Obdachloser in Mailand auf verschneiter Straße gefunden, im Spital verstorben

Eine Schlechtwetterfront mit heftigen Schneefällen in Norditalien und starkem Wind im Süden hat am Montag ein Todesopfer gefordert. Auf der Insel Sardinien kam ein Feuerwehrmann ums Leben. Der 54-Jährige sei bei der Absicherung einer Stromleitung im Einsatz verunglückt, berichteten italienische Medien. Die Justizbehörden leiteten eine Untersuchung ein. Die italienische Innenministerin Luciana Lamorgese drückte der Familie des Mannes ihr Beileid aus.

Ein Obdachloser, der am Montag auf einer verschneiten Straße in Mailand lag, wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Er starb kurz daraufhin an einem Herzstillstand. Die Stadt Mailand hat angesichts der Kältewelle Obdachlosen Unterkünfte zur Verfügung gestellt.

Heftige Schneefälle legten am Montag Norditalien lahm. Mailand und die ganze Lombardei lagen unter einem dichten Schneemantel, heftig schneite es im gesamten Norden von Ligurien und Piemont bis Venetien und Friaul Julisch Venetien. Schneeflocken fielen auch in Turin und in der ganzen Region Piemont. Bei den Verbindungen zum Hafen Genuas gab es erhebliche Probleme. Rom wurde von heftigen Stürmen und Niederschlägen belastet.