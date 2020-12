Schneefall - Unfälle auf glatten Straßen in der Steiermark

Schneemassen verschonten die Grüne Mark großteils - BILD

Die Schneemassen haben am Montag die Steiermark großteils verschont. In der Weststeiermark gab es zwar Unfälle und hängen gebliebene Fahrzeuge auf verschneiten Straßen und die weiße Pracht schaffte es auch bis nach Graz, doch die Oststeiermark blieb weitgehend grün. In St. Stefan im Rosental (Bezirk Südoststeiermark) kollidierten ein Lkw und ein Pkw, wobei der Lenker des Wagens verletzt wurde. In Stainz (Bezirk Deutschlandsberg) kam ein Lkw von der Straße ab.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Stefan im Rosental war gegen 17.15 Uhr alarmiert worden und musste den Lenker des Pkw aus dem Unfallfahrzeug retten. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der von der Straße abgekommene Lkw in Stainz kippte auf die rechte Seite, der Anhänger kam sogar auf dem Dach zu liegen. Die Feuerwehr musste das Schwerfahrzeug eines Lebensmitteldiskonters händisch entladen, ehe sie den Laster bergen konnten. Auch da blieb der Lenker unverletzt.