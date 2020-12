Schneefall - Verkehrsbehinderungen in Kärnten

Kettenpflicht auf zahlreichen Bergstraßen - Südautobahn ab der italienischen Grenze für Schwerfahrzeuge gesperrt

Schneefall hat am Montag in weiten Teilen Kärntens zu Verkehrsbehinderungen geführt. Vor allem in Oberkärnten musste auf zahlreichen Straßen Kettenpflicht verhängt werden. Betroffen waren vor allem Bergstraßen, am Vormittag musste allerdings auch die Südautobahn A2 ab der italienischen Grenze in Fahrtrichtung Wien für den Schwerverkehr gesperrt werden.

Kettenpflicht gab es am Loiblpass ebenso wie am Plöckenpass und auf der Straße auf das Nassfeld bei Hermagor. Auch die Drautal-Bundesstraße bei Sachsenburg war für Lkw ab 7,5 Tonnen nur noch mit Schneeketten befahrbar, und am Iselsberg zwischen Osttirol und Kärnten herrschte Kettenpflicht für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen. Für den Bereich der Karnischen Alpen waren Schneemengen bis 60 Zentimeter angesagt, in den Karawanken sollten laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik rund 20 Zentimeter Neuschnee fallen. Nur leichten Niederschlag gab es in den nördlichen Landesteilen.