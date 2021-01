Ein Planenvordach eines Freizeitartikelhändlers in Villach ist in der Nacht auf Sonntag unter der Schneelast eingestürzt. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, wurden dadurch sieben darunter geparkte Autos schwer beschädigt. Drei Freiwillige Feuerwehren mit rund 40 Feuerwehrleuten standen im Einsatz. Verletzt wurde durch den Einsturz niemand, die Höhe des Sachschadens stand vorerst noch nicht fest.