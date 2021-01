Schneefall - Wettersituation in Osttirol hat sich leicht entspannt

Trockenes Wetter als Hoffnung für die Einsatzkräfte

In Osttirol hat sich die Lage am Sonntagmorgen leicht entspannt, nachdem es am Samstagabend zu mehreren Lawinenabgängen und dadurch zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen und Straßensperren gekommen war. Die massiven Schneefälle haben aufgehört, für den Sonntag und Montag sind keine Niederschläge mehr prognostiziert.

Nach wie vor war Osttirol nur über Umwege erreichbar, da beispielsweise die Felbertauernstraße zwischen Mittersill in Salzburg und Matrei in Osttirol aus Sicherheitsgründen gesperrt ist. Hier wie auch auf die Defreggentalstraße war am Samstagabend eine Lawine niedergegangen. Kleinere, örtliche Straßenverbindungen wie etwa in Innervillgraten konnten hingegen am Sonntagmorgen wieder für den Verkehr freigegeben werden, so die Leitstelle Tirol. Nach der Wetterberuhigung in der Nacht wurden auch keine Feuerwehreinsätze mehr verzeichnet.

Als Herausforderung stufte der Bezirksfeuerwehrkommandant von Lienz Herbert Oberhauser am Sonntagmorgen gegenüber ORF Tirol die Schneelast für zahlreiche Gebäude im südlichen Teil Osttirols ein. In dieser Region bleibt vorläufig auch bis Montag Stufe 4 und damit große Lawinengefahr aufrecht. Am Samstag waren 60 und mehr Zentimeter Neuschnee gefallen, in allen Höhenlagen seien vermehrt kleine und mittlere trockene Lockerschneelawinen zu erwarten, so der Lawinenwarndienst. Abseits gesicherter Pisten sei die Situation für Wintersportler generell "heikel". Große Vorsicht und Zurückhaltung sind nötig.