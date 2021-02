Schneider Electric rechnet mit Umsatz- und Ergebnisplus 2021

Schneider Electric bietet 30 Milliarden Dollar für Tyco In der Elektronikbranche bahnt sich eine gigantische Übernahme an. Nach Informationen mehrerer Zeitungen hat die französische Schneider Electric dem in der Schweiz sitzenden Mischkonzern Tyco International ein 30 Mrd. Dollar schweres Übernahmeangebot unterbreitet. "Der Verwaltungsrat schaut sich das Angebot gerade an", zitierte das "Wall Street Journal" eine mit den Vorgängen vertraute Person.