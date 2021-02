Schneller entschulden - Gläubigerschützer: Grundsätzlich sinnvoll

Österreich: Rang sechs bei offenen Stellen in EU Im EU-Vergleich steht Österreich bei der Quote der offenen Stellen gut da. Rund 1,7 Prozent der Arbeitsplätze sind laut Zahlen der EU-Statistikbehörde Eurostat noch zu vergeben. Österreich liegt damit unter 28 EU-Staaten an sechste Stelle. Im Schnitt liegt die Quote der offenen Stellen an der Gesamtzahl der Arbeitsplätze in der EU bei 1,6 Prozent.